Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 7:23 11.07.2018 - 07:23

*** Китай подаст иск против действий США в ВТО

Пекин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Китай примет ответные меры в случае введения США таможенных пошлин на очередную группу товаров китайского экспорта, заявило в среду министерство коммерции КНР.

"Правительство Китая, как это делалось ранее, для защиты коренных интересов страны и основных интересов населения вынуждено будет дать необходимый ответ", - подверчивается в заявлении ведомства.

В нем говорится, что действия американской администрации "неприемлемы, и Китая заявляет в связи с этим решительный протест".

Введение новых тарифов "наносит вред Китаю, наносит вред всему миру, и самим Соединенным Штатам".

"Мы одновременно призываем мировой сообщество принять совместные меры, чтобы отстоять правила свободной торговли и систему многосторонней торговли, совместно противостоять торговому гегемонизму", - говорится в заявлении министерства.

Оно сообщает, что Китай "незамедлительно" подаст иск против действий США в ВТО.

Как сообщалось, новый список товаров китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%, обнародован в США.

Новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких, как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных , ковры, велосипеды и другие.

Ранее Д.Трамп выступал с угрозами о введении в конечном итоге пошлин на товары китайского экспорта стоимостью в $500 млрд.

Новые тарифы вступят в силу не ранее, чем через два месяца после публикации списка.

Первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в $34 млрд, уже попала под 25-процентные пошлины на минувшей неделе. Китай принял зеркальные меры в отношении американских поставок.

1гк де

Neuer Inhalt Horizontal Line