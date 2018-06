Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

19 июня 2018 г. 14:35 19.06.2018 - 14:35

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Объем импорта Китаем американских товаров не достаточен, чтобы КНР смогли зеркально ответить на угрозы Вашингтона в плане введения дополнительных пошлин на импорт, однако Пекин имеет массу других возможностей создать проблемы для компаний США.

Американские компании - от Apple Inc. и Walmart Inc. до General Motors Co. - ведут бизнес в Китае и планируют развивать операции в этой стране, и КНР может оказать давление на них различными способами, включая налоговые проверки, а также усиление таможенного и регулятивного надзора.

В общей сложности в 2017 году Китай импортировал товары на $130 млрд из США. Тем временем, американский президент Дональд Трамп угрожает Пекину дополнительными пошлинами на товары китайского импорта в общей сложности на $250 млрд.

Однако, если сложить экспорт американских компаний в КНР и их продажи в Китае, положительное сальдо баланса торговли США с Китаем составит $20 млрд, свидетельствуют оценки Deutsche Bank AG.

Давление на зарубежные компании с помощью инструментов бюрократии является "практикой, которую давно использует Китай", заявил глава Американской торговой палаты в КНР Уильям Зарит в интервью Bloomberg Television.

"Нашим компаниям стоит быть бдительными. Очевидно, что этот фактор вызывает опасения", - отметил У.Зарит.

Южнокорейские и японские компании уже могли ощутить на себе последствия подобного давления, когда их операции серьезно пострадали из-за споров государств с КНР.

Так, в 2017 году, когда Сеул принял решение разместить на территории Южной Кореи американскую систему ПРО, китайские власти вынудили южнокорейского ритейлера Lotte Shoping Co. приостановить операции в КНР в связи с выявленными многочисленными нарушениями правил противопожарной безопасности во многих гипермаркетах Lotte. Ритейлер в конце концов был вынужден уйти с китайского рынка, однако до сих пор не может продать все свои активы в КНР и продолжает нести убытки. Согласно данным южнокорейского агентства Yonhap News Agency, потери Lotte Group в результате этой ситуации в течение года (с марта 2017 года) достигли 2 трлн вон ($1,8 млрд).

Японские автопроизводители столкнулись с резким сокращением продаж в Китае в 2012 году на фоне разгорания территориального спора между Пекином и Токио.

"Китайские власти могут очень быстро организовать бойкот, - отмечает старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics в Вашингтоне Николас Ларди. - Мы неоднократно видели это в случае Японии и Южной Кореи: власти запускают машину пропаганды, и больше никто уже не покупает автомобили Toyota".

Еще до последнего заявления Д.Трампа о готовности обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще $200 млрд, помимо уже одобренных им 25%-ных пошлин на товары объемом $50 млрд, американские компании ощутили давление в КНР.

"Мы уже начали чувствовать увеличение регулятивного надзора за американскими компаниями, работающими в Китае, в том числе давление в сфере таможенного контроля, проверки уровня выбросов на наших предприятиях, ужесточение надзора в плане рекламного законодательства", - сказал вице-президент по китайским операциям Американо-китайского делового совета в Пекине Джейк Паркер.

Эксперты отмечают, что в случае Пекина рычаги подобного давления очень сильны, поскольку инвестиции американских компаний в КНР существенно выше, чем китайских компаний в США.

Согласно отчету China International Capital Corp., который основан на данных за 2015 год, американские компании имели активы в США на $627 млрд при объеме их продаж в КНР в размере $482 млрд. Для сравнения: активы китайских компаний в США в тот год составляли лишь $167 млрд, а их продажи на американском рынке - $26 млрд.

