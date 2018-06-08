Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор
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Лондон. 8 июня. INTERFAX ENERGY - Предложение китайских властей допустить американские компании к строительству СПГ-терминалов в Китае может создать новый источник инвестиций в китайскую газовую инфраструктуру, а также помочь открытию действующих в стране терминалов для сторонних импортеров.
В ходе торговых переговоров между Китаем и США Пекин дал понять, что готов позволить американским фирмам строить СПГ-терминалы и перерабатывающие установки в КНР.
В принципе такой шаг может оказать позитивное влияние на китайский газовый сектор, поскольку будет способствовать увеличению притока капитала, особенно в недостаточно развитую инфраструктуру для импорта, распределения и хранения газа, а также росту спроса на газ в стране, заявил аналитик BMI Research Питер Ли изданию Interfax Natural Gas Daily.
Сектор постепенно открывается для местных частных компаний, некоторые из которых, однако, имеют государственную поддержку, и пока неясно, согласится ли Пекин дать такие же привилегии иностранным инвесторам, говорит П.Ли.
По мнению эксперта, власти КНР не согласятся дать американской компании эксклюзивное право владения СПГ-терминалом. Более вероятным выглядит создание СП с местной государственной или частной компанией, как это происходит в случае с китайскими энергетическими проектами, отмечает он.
Строительство иностранной компанией СПГ-терминала в Китае может улучшить доступ к рынку третьих сторон, считает директор China Centre for Energy Economics Research в Сямэньского университета Линь Боцян.
Это также может поддержать усилия Вашингтона в плане наращивания экспорта американского СПГ в Китай, отмечает эксперт.
В первом квартале 2018 года КНР увеличила импорт газа из США на 171% - до 907,043 тыс. тонн стоимостью порядка $437 млн. Тем временем, вашингтонская Hight Capital Markets оценивает потенциал годовых поставок газа из США в КНР в $20-$30 млрд.
Предложения Пекина могут заинтересовать американские компании Cheniere Energy и Tellurian, отмечает аналитик по газовому сектору Energy Aspects Тревор Сикорски.
Глава подразделения бизнес-аналитики Poten & Partners Джейсон Фиир, скептически оценивает идею строительства СПГ-терминалов в КНР американскими компаниями, отмечая существенные риски, которые могут их ждать в СП с китайским игроком.
"На китайском рынке доминируют крупные госкомпании, они владеют собственными трубопроводами и контролируют рынок. Не уверен, что здесь есть место для прихода иностранных инвестиций", - заявил он.
Все 16 действующих СПГ-терминалов в Китае контролируются местными компаниями (государственными и частными).
пк фф де
Интерфакс