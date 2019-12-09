Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 8:59

Пекин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Пекин рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с Вашингтоном в скорейшие сроки, сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра коммерции Китая.

Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе сказал, что стороны близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

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