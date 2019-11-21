Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 11:40

Пекин. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНР Ван И выступил с критикой американского законопроекта о ситуации в Гонконге, принятого Конгрессом США, и заявил, что Китай не позволит разрушить стабильность специального административного района Гонконг, сообщили в четверг западные СМИ.

В заявлении МИД КНР отмечалось, что Ван И заявил бывшему главе Минобороны США Уильяму Коэну во время встречи в Пекине, что этот законопроект является "неприкрытым вмешательством во внутренние дела Китая" и Пекин не позволит подорвать принцип "одна страна, две системы".

Ван И подчеркнул, что данный законопроект "потворствует опасным преступникам" и нацелен на "разрушение Гонконга".

СМИ напоминают, что ранее обе палаты Конгресса США одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". При этом в Белом доме не грозились применить право вето против этого законопроекта.

В проекте содержится требование к президенту США каждый год давать оценку особому статусу, предоставленному Вашингтоном в торговле с китайским специальным административным районом Гонконг. Также законопроект грозит отозвать этот статус у Гонконга в случае нарушения Пекином прав этого района.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1ви аю ри

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