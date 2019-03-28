Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 12:07

Пекин. 28 марта. ИНТЕРФАКС - МИД КНР ответил на критику госсекретаря США Майка Помпео, который назвал обращение китайских властей с мусульманским меньшинством "позорным лицемерием".

"(Слова М.Помпео - ИФ) чрезвычайно абсурдны и представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая", - приводят западные СМИ слова официального представителя МИД Китая Гэн Шуана.

Ранее М.Помпео подверг критике власти Китая. "Мир не может позволить себе (терпеть - ИФ) позорное лицемерие Китая по отношению к мусульманам. С одной стороны, Китай притесняет более миллиона мусульман дома, но с другой стороны, он защищает в ООН жестокие исламские террористические группы от санкций"- написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь в Пекине заявляют, что китайские власти делают все, чтобы местные жители не становились экстремистами. "В настоящее время общая ситуация в обществе Синьцзяна стабильна, и все этнические группы живут в гармонии", - сказал Г.Шуан.

При этом он призвал "США уважать факты и прекратить злобную клевету и необоснованные обвинения против китайской стороны".

1кю ар

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