Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 10:36

Гонконг. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В Пекине в понедельник выразили решительную поддержку главе администрации Гонконга Керри Лэм после оглашения результатов выборов в органы местного самоуправления, по итогам которых большинство мест в советах заняли сторонники демократии, сообщают западные СМИ.

"Центральное правительство Китая решительно поддерживает главу специального административного района Кэрри Лэм", - заявил на брифинге журналистам представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Он отметил, что Пекин также поддерживает действия полиции и судебных органов в Гонконге.

Ранее Лэм заявила, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов в местные городские советы и будут серьезно учитывать мнение населения города. Она также признала, что результаты местных выборов вскрыли "глубинные проблемы", существующие в городском обществе, не вдаваясь в детали.

По последним данным, по итогам выборов, состоявшихся на минувших выходных, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов, получив в местных советах более 300 из 452 мест.

Выборы состоялись в условиях напряженности из-за массовых протестных выступлений, продолжающихся в Гонконге с июня текущего года. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

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