Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 12:35

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Китая выступает за инициативу с публичным расследованием Всемирной организацией здравоохранения источников происхождения коронавируса, однако его следует проводить после конца пандемии, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

На брифинге она заявила, что расследование должно быть "открытым, транспарентным и всеохватным" и вестись под руководством генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Однако, добавила она, расследование должно вестись в "подходящее время после окончания пандемии" и должно получить согласие руководства ВОЗ.

Ранее постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что власти КНР считают более неотложной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса.

СМИ в свою очередь отмечают, что ряд стран, включая Великобританию, Францию и ФРГ, призывал Китай предоставить больше информации о том, как он вел борьбу с коронавирусом. США и Австралия, между тем, высказывались в пользу расследования источников пандемии.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

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