Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:16

Пекин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Требование Китая о прекращении вмешательства Соединенных Штатов в его дела передал в Пекине замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн послу США в Китае Терри Брэнстеду, вызванному в МИД, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Лэ Юйчэн отметил, что подписание так называемого закона "О правах человека и демократии в Гонконге "является откровенным вмешательством в дела Гонконга, во внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, является неприкрытой демонстрацией гегемонии. Правительство и народ Китая выражают в связи с этим свое возмущение и заявляют решительный протест", - говорится в сообщении.

Китайский дипломат подчеркнул, что Гонконг является частью Китая, а дела Гонконга являются чисто внутренними делами Китая и не допускают вмешательства иностранных правительств и иностранных сил.

"Решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также приверженность принципу "одна страна и две системы" непоколебимы, как непоколебимая и решимость противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Гонконга", - сказал замминистра.

Он настоятельно призывал американскую сторону "исправить ошибки и изменить курс, не применять закон на практике, немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и вмешательство во внутренние дела Китая, чтобы не нанести значительный ущерб китайско-американским отношениям и сотрудничеству между двумя странами в важных областях ".

"Китай будет решительно противодействовать ошибочным шагам США, все последствия за них полностью лягут на американскую сторону", - предупредил Лэ Юйчэн.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп информировал, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса: "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете на поставки гонконгской полиции специальных средств, которые используются для противостояния демонстрантам.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

С подписанием законопроектов президентом они становятся законами.

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