Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 10:58

Пекин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Китая в четверг призвали Вашингтон положить конец практике недружественных мер в отношении зарубежных компаний, в том числе - против китайской Huawei, сообщает агентство ЭФЭ.

"Никто не считает эти действия конструктивными и дружественными, и мы призываем Соединенные Штаты прекратить применять подобную практику", - заявил на брифинге представитель министерства Лу Кан.

Он также заверил, что иностранным компаниям, работающим в Китае, "не о чем беспокоиться, если они не нарушают закон".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в приказе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайский телекоммуникационный Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, позднее ее отпустили под залог.

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