Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:48

Пекин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Власти КНР не одобряют проведение Турцией военной операции на северо-востоке Сирии, так как считает ее нарушением сирийского суверенитета, заявил во вторник представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Китай систематически выступает против применения силы в вопросах, связанных с международными отношениями. Нужно соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств", - цитирует ЭФЭ слова Гэн Шуана, отвечавшего на вопрос о последних событиях в Сирии.

В МИД КНР призывают Анкару работать над политическим решением проблемы.

"Мы считаем, что все стороны должны неукоснительно соблюдать устав ООН и работать над поиском дипломатических решений, в соответствии с положениями международного права", - добавил Гэн Шуан.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Власти многих стран критикуют подобные действия.

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