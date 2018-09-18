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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:10 18.09.2018 - 16:10

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Пекине будет дополнительно установлено свыше 1,62 тыс. общедоступных зарядных колонок для автомобилей на новых источниках энергии (NEV), пишет газета Beijing Youth Daily со ссылкой на источники в Комитете по делам развития и реформ города.

По их данным, зарядные устройства будут размещены вблизи торговых центров, больниц, гостиниц и парков более чем в десяти районах столицы.

К настоящему моменту в Пекине построено 132 тыс. зарядных колонок для NEV, из которых 95 тыс. колонок принадлежат частным лицам.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в августе продажи NEV в стране подскочили на 49,5% в годовом выражении и достигли 101 тыс. автомобилей. При этом их производство увеличилось на 39% - до 99 тыс. машин.

В последние годы правительство страны прилагает большие усилия для распространения NEV путем введения нулевых пошлин и скидок на их покупку с тем, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, отмечает агентство "Синьхуа".

Последние три года Китай занимает первое место в мире по объему рынка NEV. В 2017 году в стране было продано 777 тыс. таких автомобилей.

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