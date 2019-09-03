Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:08

Пекин. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай во вторник решительно осудил протекционистские меры США в отношении китайских компаний, занимающихся ядерной энергетикой, поскольку это наносит ущерб обеим государствам.

"Китайская сторона решительно выступает против односторонних протекционистских действий со стороны США, наносящих ущерб интересам китайским компаниям и интересам компаний других государств", - заявил заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Хуа.

На пресс-конференции, посвященной выпущенной в Китае Белой книге по вопросам ядерной безопасности Китая, он отметил, что ограничительные меры, которые американская администрация ввела в отношении китайской General Nuclear Power Corp (CGN) и ее дочерних структур, окажут негативное влияние и на американские компании.

По словам замминистра, действия Вашингтона вынудят китайские компании активизировать собственные разработки и исследования.

Как сообщалось, минторг США под предлогом нарушений экспортного режима ввел санкции против китайских ядерных компаний.

По мнению Вашингтона, они занимались приобретением в Соединенных Штатах ядерных технологий и материалов двойного использования с целю их применения в военных целях.

Эта деятельность, по заявлениям США, противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Америки.

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