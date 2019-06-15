Этот контент был опубликован 15 июня 2019 г. 13:14

Брюссель. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство КНР выразило поддержку решению администрации Гонконга отложить на неопределенный период вызвавшее массовый протест принятие поправок к закону об экстрадиции, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Китая.

"Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение", - цитируют СМИ слова представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Также он назвал решение администрации Гонконга попыткой "на более широкой основе выслушать мнения местного сообщества и как можно скорее восстановить спокойствие в сообществе".

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

В минувшую среду протестные выступления вылились в беспорядки у здания законодательного собрания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвигать баррикады. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате беспорядков пострадали около 80 человек, включая 22 офицеров полиции. 11 человек были арестованы.

Однако глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, ранее указывала на важность этого законопроекта для Гонконга. "Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявляла она.

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