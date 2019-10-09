Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 7:55

Пекин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Пекин потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

Как сообщалось, Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР".

Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Как сообщалось, под санкции подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

В заявлении Минторга говорится, что эти организации "были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. В результате деятельность Huawei на рынке США была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei.

Расширение санкционного списка, по словам аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

Во вторник Вашингтон также объявил о введении визовых ограничений для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств.

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