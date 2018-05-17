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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:17 17.05.2018 - 21:17

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Китая, возможно, стремятся оказать влияние на лидера КНДР Ким Чен Ына в преддверии саммита КНДР с США, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Есть существенные изменения (в поведении КНДР - ИФ) с тех пор, как они (Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) провели свою вторую встречу", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент также отметил, что эти вторые за последнее время переговоры Ким Чен Ына с Си Цзиньпином стали для него в определенной степени сюрпризом.

Д.Трамп подчеркнул, что "когда вы хотите заключить сделку, поверьте, я знаю, о чем говорю, вам нужно, чтобы обе стороны стремились к этому. Он (Ким Чен Ын - ИФ) хотел этого, а теперь, может быть, уже не хочет. Он поговорил с Китаем. Возможно, это хорошо, так как лидер Китая - мой друг. Он - хороший человек. Однако он - за Китай, а я - за США".

"Мое отношение ко всему этому такое: что будет, то и будет", - добавил он.

Президент США отметил, что на данный момент Пхеньян продолжает переговоры с США по вопросам, связанным подготовкой саммита. "Ничего не изменилось, нам ни о чем новом не объявляли. Если встреча состоится, то прекрасно. А если нет, то мы перейдем к следующему этапу", - сказал он, добавив, что в случае если встреча в верхах все же не состоится, "это будет очень интересно".

Как сообщалось, вторые переговоры Ким Чен Ына с Си Цзиньпином состоялись 8 мая в китайском городе Далянь.

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