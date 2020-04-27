Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 14:28

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси в понедельник поддержала бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве участника президентских выборов в стране.

"Я с гордостью поддерживаю кандидатуру Джо Байдена на пост президента США, потому что он будет выдающимся президентом", - заявила Пелоси. Видео с Пелоси опубликовано на Youtube-канале Байдена.

"Сейчас больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в смотрящем вперед, закаленном в боях лидере, который будет бороться за людей. В президенте, у которого есть ценности, опыт и стратегическое мышление, чтобы сплотить нашу нацию и построить лучший справедливый мир для наших детей", - сказала спикер.

Пелоси стала не первым членом Демократической партии, высказавшимся в поддержку Байдена.

Его поддержал Берни Сандерс, ранее отказавшийся от участия в президентской гонке от Демократической партии США. После выхода Сандерса из гонки Байден остался единственным претендентом от демократов на участие в американских президентских выборах.

Также поддержку Байдену ранее выразили сенатор-демократ Элизабет Уоррен, участвовавшая в президентской гонке, и экс-президент США Барак Обама.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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