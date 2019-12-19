Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 4:04

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что день голосования по импичменту президенту США Дональду Трампу "великий" для Конституции, но "печальный для Америки", сообщают американские СМИ.

"Невозможно быть более гордым или более вдохновленным моральным мужеством демократов дома. Мы никогда не спрашивали ни у кого из них, как они собираются голосовать", - заявила Пелоси в ходе пресс-конференции.

Она сообщила, что не будет отправлять статьи импичмента в Сенат сегодня вечером.

"Мы посмотрим, что произойдет там", - заявила Пелоси.

Пелоси отметила, что демократы примут решение "как группа" о том, когда отправлять статьи в Сенат.

Она также добавила, что пока не готова назначить так называемых управляющих импичментом, которые должны будут представлять сторону обвинения на процессе в Сенате.

"Мы не можем назвать управляющих, пока не увидим, каким будет процесс в Сенате, и мы надеемся, что это будет скоро", - сказала Пелоси.

"До сих пор мы не видели ничего, что выглядело бы справедливо для нас, так что, надеюсь, это будет справедливо", - добавила она.

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