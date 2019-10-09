Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 3:42

***Она пообещала, что президент будет привлечен к ответственности

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем ответе на письмо администрации президента США обвинила Дональда Трампа в попытке скрыть свои отношения с Украиной.

"Какое-то время президент пытался нормализовать беззаконие. Теперь он пытается сделать беззаконие добродетелью", - говорится в заявлении Пелоси.

"Письмо Белого дома - это лишь последняя попытка прикрыть свое предательство нашей демократии и настаивать на том, что президент стоит выше закона", - отмечает спикер.

По ее мнению, письмо юридической команды Белого дома - еще одна попытка скрыть факты оказания давления администрацией Трампа на иностранные державы по вмешательству в выборы 2020 года.

"(...) Мы видим растущее количество доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву "защищать, оберегать и охранять Конституцию", - говорится в заявлении Пелоси.

"Мистер президент, Вы не стоите выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", - добавила она.

Заявление спикера Палаты представителей было сделано в ответ на письмо из Белого дома, в котором администрация США заявила, что не намерена принимать участие в инициированном конгрессменами-демократами расследовании, направленном на импичмент президенту.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме юриста Белого дома Пэта Чиполлоне.

"Не следует даже ожидать, что исполнительная власть примет участие в этих упражнениях политического театра, и она не будет в них участвовать", - заявила, в свою очередь, пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

"Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. По чисто политическим мотивам демократы решили, что их стремление отменить результаты выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование, направленное на импичмент, которое игнорирует основные права, гарантированные каждому американцу", - добавила она.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз ад

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