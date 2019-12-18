Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 2:59

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала письмо с призывом прекратить процедуру импичмента, отправленное ей президентом США Дональдом Трампом, "больным".

Пелоси сообщила журналистам, что не смогла ознакомиться с письмом полностью.

"Но я видела его суть, и оно, действительно, больное", - цитирует спикера Палаты представителей The Hill.

Тем временем лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил телеканалу CNN, что письмо Трампа Пелоси свидетельствует о том, что президент находится под "большим давлением".

"Он явно находится под большим давлением, но, если он думает, что может заставить Нэнси Пелоси отступить, он неправ", - ответил Шумер.

Он отметил, что "импичмент-это очень серьезный процесс".

"И мы в Сенате хотим сохранить его таким", - добавил Шумер.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил письмо Пелоси, в котором призвал ее прекратить процедуру импичмента, а также обвинил демократов в "беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий".

"Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в Палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов", - говорится в письме Трампа, опубликованном американскими СМИ.

В своем послании Трамп энергично защищал свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что он был "мошеннически искажен", а также заявляет, что бывший вице-президент Джо Байден настаивал на увольнении украинского прокурора.

"Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден использовал свою должность и $1 млрд помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов", - говорится в письме Трампа.

"Вы превращаете политические разногласия между двумя ветвями власти в импичмент - это не более законно, чем обвинение исполнительной власти в преступлениях членов Конгресса за законное осуществление законодательной власти", - написал президент.

Голосование по импичменту президенту США пройдет в Палате представителей 18 декабря.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти, процедура импичмента переносится в верхнюю палату - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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