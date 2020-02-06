Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 18:36

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что не жалеет о том, что демонстративно порвала текст обращения президента США Дональда Трампа к народу и считает этот поступок "благородным".

"Я разорвала манифест лживости", - цитирует слова Пелоси корреспондент американского телеканала CBS Марк Ноллер, отметив при этом, что теперь она чувствует себя "освобожденной".

"Я думаю, разорвать его (Трампа - ИФ) чушь было очень благородно", - добавила Пелоси.

Она заявила, что Трамп своей речью "уничтожил правду", а своим поведением "надругался над Конституцией".

Кроме того, спикер подчеркнула, что выразила президенту уважение, протянув ему руку для рукопожатия. Однако она отметила, что тот факт, что президент отказался поприветствовать ее, " для нее ничего не значил". Она также упомянула, что президент в тот момент выглядел "несколько заторможенно".

Трамп выступил с обращением "О положении в стране" в среду утром по московскому времени.

Республиканская партия после речи Трампа сконцентрировала внимание на инциденте со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. В конце речи Трампа она порвала свою копию речи президента. Это произошло после того, как Трамп не пожал Пелоси руку, которую она протянула, когда получала от него бумаги с речью.

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что "порванная бумага не изменит того, что в ней было написано".

Член палаты представителей Стив Скалис призвал Пелоси попросить прощения за свой поступок.

Сама Пелоси разместила в Twitter фотографию, на которой она протягивает руку отвернувшемуся Трампу, с подписью: "Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, чтобы выполнить работу, которую мы делаем для граждан".

Накануне американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту, процедуру которого инициировали демократы в палате представителей 24 сентября 2019 года.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!