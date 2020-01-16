Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 19:11

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг заявила, что республиканцы в Сенате, которые не желают принимать к сведению новые доказательства в расследовании в рамках процедуры импичмента, боятся правды.

"Они боятся правды. Это - их очередная попытка избежать фактов и правды. Они не хотят видеть документы. Они не хотят слушать свидетелей. Они хотят игнорировать все новые факты", - заявила Пелоси в ходе еженедельного брифинга с журналистами.

Во вторник демократы из Палаты представителей США заявили, что намерены направить в сенат новые доказательства в рамках процедуры импичмента. Однако республиканцы Сената заявили, что при расследовании следует рассматривать только те факты, которые уже фигурируют в материалах.

Среди этих доказательств - переписка и записи клиента и соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса.

Также Пелоси заявила, что в сенате, по ее мнению, должны заслушать свидетелей в связи с этим расследованием. Она отметила, что Парнаса можно допросить как свидетеля и доверять его показаниям.

Кроме того, говоря о послании Трампа к Конгрессу, которое запланировано на 4 февраля, она отметила, что проведение расследования не должно форсироваться из-за речи президента.

"У президента есть несколько вариантов. Он может сделать это в этот день, и мы готовы его приветствовать. Он мог бы направить печатную копию, что долгое время было традицией. Или он может попросить нас отложить его, если он хочет ее произнести после того, как все это разрешится", - сказала она.

Американский регулятор ранее в четверг опубликовал отчет, в котором назвал незаконным замораживание администрацией президента военной помощи Украине.

Ранее Пелоси подписала документы об импичменте Трампу для передачи их в верхнюю палату Конгресса.

Накануне Пелоси назвала имена семерых конгрессменов, которые выступят в качестве "менеджеров импичмента" в сенатских слушаниях. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Также "менеджерами импичмента" станут члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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