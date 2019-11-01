Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 17:36

*** Дача показаний в закрытом формате продолжится

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ожидает, что публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа начнутся в ноябре.

"Я полагаю, что публичные слушания будут проходить в ноябре", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

В то же время она отметила, что дача показаний в закрытом режиме будет продолжаться до тех пор, пока это является "продуктивным".

"Я не знаю, каким будет расписание", - сказала она.

Она также подчеркнула, что пока неясно, будет ли в итоге президент подвергнут импичменту.

В ходе открытых слушаний будут допрошены основные свидетели по этому делу, а также будут обнародованы некоторые документы. До сих пор расследование в отношении президента США Дональда Трампа велось в "закрытом" формате: все слушания проводились в палате представителей за закрытыми дверями.

Американские СМИ отмечают: публичная фаза слушаний направлена на то, чтобы американцы могли убедиться в целесообразности или, наоборот, в безосновательности запущенной процедуры импичмента.

По мнению западных экспертов, палата представителей сможет вынести импичмент Трампу, поскольку для этого шага необходимо простое большинство, а его в нижней палате конгресса США составляют демократы.

В том случае, если палата представителей объявит импичмент Трампу, то после этого сенат США начнет рассмотрение этого дела. Для окончательного решения об отстранении президента от власти в верхней палате конгресса необходимо две трети голосов сенаторов.

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Сам Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм". Американский лидер неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

1ви аю

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