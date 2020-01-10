Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 18:14

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в четверг заявила, что она намеревается на следующей неделе передать в Сенат Конгресса статьи обвинения, выдвинутые в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа.

"Я попросила председателя юридического комитета (Палаты представителей - ИФ) Джерри Надлера быть готовым к представлению на следующей неделе резолюции с целью назначить руководителей (юридического процесса - ИФ) и передать статьи, связанные с импичментом, в Сенат", - цитирует издание The Hill письмо Пелоси, адресованное Демократической партии.

Она отметила, что во вторник проконсультируется с конгрессменами-демократами из Палаты представителей по поводу дальнейших действий.

Накануне лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл обещал, что на следующей неделе Сенат приступит к другим законодательным мероприятиям в случае, если Пелоси не представит статьи обвинения против Трампа.

В конце прошлого года Палата представителей США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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