Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 8:10

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу явиться к конгрессменам для дачи показаний в рамках слушаний о возможности запуска процедуры импичмента в отношении президента страны.

"(Трамп - ИФ) мог бы предстать прямо перед комитетом и сказать всю правду, какую он хочет, и если он этого хочет", - сказал Пелоси в интервью телеканалу CBS.

В то же время она допустила возможность того, чтобы Трамп ответил на вопросы конгрессменов в письменном виде.

Она также выступила с утверждением, что Трамп совершил проступки хуже, чем президент США Ричард Никсон (занимал пост в 1969 - 1974 годах). CBS при этом напоминает, что Никсон покинул должность президента до того, как прошло голосование по вопросу его импичмента.

Призыв Пелоси к Трампу поддержал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Если Трамп не согласен с тем, что он слышит, и ему не нравится услышанное, ему не следует писать твиты. Ему следует явиться в комитет (по разведке Палаты представителей - ИФ) и дать показания под присягой", - приводит слова сенатора агентство Associated Press (AP).

AP также напоминает, что заявления Пелоси и Шумера прозвучали в то самое время, как комитет по разведке Палаты представителей готовится ко второй неделе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1аю ар

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