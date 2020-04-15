Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 3:10

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала общественность игнорировать заявления президента Дональда Трампа о пандемии COVID-19 и прислушиваться к мнению экспертов общественного здравоохранения.

"Мы преодолеем этот момент, но успех требует одного фундаментального принципа, из которого будут вытекать все действия: нам нужна правда", - говорится в письме Пелоси, опубликованном на ее сайте.

"Правда в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать прислушиваться к ученым и другим уважаемым профессионалам, чтобы защитить себя и своих близких", - отметила она.

По словам Пелоси, правда заключается в том, что Трамп был предупрежден об опасности распространения коронавируса еще в январе, но не принял надлежащих мер.

Спикер также подчеркнула, что президент США заявлял о достаточном количестве наборов для тестирования на COVID-19 и защитного медицинского оборудования, хотя сообщалось о нехватке и того, и другого в медицинских учреждениях по всей стране.

"Президент продолжает сбивать с толку, говоря, что у нас больше тестирований (на коронавирус - ИФ), чем в любой другой стране мира. Правда заключается в том, что только 1% американцев прошли тестирование", - добавила она.

"Правда заключается в том, что слабый человек, плохой лидер, не берет на себя никакой ответственности. Слабый человек винит других", - заявила Пелоси.

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