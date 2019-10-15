Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 22:06

(тех.повтор, уточняется день недели в заголовке)

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс 17 октября проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии, говорится в заявлении Белого дома.

"17 октября вице-президент Пенс примет участие в двусторонней встрече с президентом Эрдоганом. На встрече вице-президент повторит стремление президента Трампа сохранить карательные экономические санкции против Турции до тех пор, пока не будет достигнуто решение (по Сирии - ИФ)", - написано в документе.

Отмечается, что Пенс возглавит американскую делегацию, в которую также войдут госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Согласно заявлению, Пенс должен будет продемонстрировать решимость США добиться прекращения огня на севере Сирии и условий для достижения соглашения путем переговоров.

В заявлении также говорится, что активизация боевых действия в регионе подрывает кампанию против группировки ИГ (запрещена в РФ), ставит под удар мирных жителей и энто-конфессиональные меньшинства и угрожает безопасности всего региона.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

1аю ар

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