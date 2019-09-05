Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 18:33

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - США поддерживают стремление Великобритании покинуть ЕС и настроены сразу после Brexit выстроить новые двусторонние отношения в сфере торговли, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс на встрече с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне.

"Снова мы прямо говорим вам, что США поддерживают решение Соединенного Королевства выйти из ЕС, и мы готовы немедленно (после этого - ИФ) строить торговые отношения", - приводит слова Пенса газета The Hill.

В свою очередь Джонсон выразил намерение укрепить свободную торговлю между Великобританией и США, но в то же время подчеркнул, что предметом двусторонних переговоров не является британская Национальная служба здравоохранения. Премьер также, в шутку, посетовал, что США не закупают в достаточной степени такие британские продукты как баранина и хаггис - шотландское национальное блюдо из баранины.

"Я знаю, что вы, ребята, довольно-таки неуступчивые переговорщики, так что мы готовимся работать очень упорно, чтобы гарантировать - соглашение о свободной торговле будет работать во благо обоих его участников", - добавил премьер.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты и Великобритания быстро продвигаются к сделке по торговле, которая будет "фантастической и большой".

Накануне Трамп в ответ на вопрос о том, что он думает о политическом будущем Джонсона, заявил: "Он мой друг (...). Борис знает, как победить. Не беспокойтесь о нем".

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Однако члены палаты общин британского парламента на следующей неделе - в понедельник 9 сентября - проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах.

1аю ар

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