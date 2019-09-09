Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 17:35

*** Госдеп, наоборот, выступал за переговоры

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Двое высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа выступали против планов провести встречу с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани в загородной резиденции американского лидера, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его данным, вице-президент США Майкл Пенс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон изначально не поддерживали идею такой встречи.

По словам источников телеканала, Болтон "очень эмоционально" выступил против такой инициативы, тогда как в госдепе поддержали это предложение, выразив надежду, что она поможет продвинуться в достижении соглашения.

Пенс в свою очередь раскритиковал это предложение, в частности, из-за того, что ему не понравилась идея проведения такой встречи в загородной резиденции Трампа Кэмп-Дэвид.

Согласно информации телеканала, в первый раз возможность такой встречи обсуждалась в начале сентября в Белом доме, когда Болтон и Пенс вместе были в отъезде - в Варшаве.

По словам источников, знакомых с ситуацией, предложение о проведении подобной встречи также вызвало критику у членов американской администрации из-за того, что выбранная для нее дата практически совпадает с датой 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

"Пенс настаивал на том, что такая встреча может быть неправильно воспринята американскими военнослужащими, которые в течение нескольких лет сражались с "Талибаном", - говорится в сообщении NBC.

Кроме того, американские официальные лица выражали скептицизм относительно того, что президент Афганистана Гани приедет на эту встречу, поэтому они советовали Трампу первый отказаться от таких планов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

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