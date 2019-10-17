Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:59

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в четверг прибыли на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкару, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что Пенс и Помпео предупредят Эрдогана о том, что Вашингтон будет наращивать экономическое давление на Турцию, если Анкара продолжит наступление на курдов в Сирии.

Однако, Эрдоган, напоминает агентство, уже заявлял, что он согласится на перемирие только в том случае, если курды сдадут ему свои ключевые позиции в Сирии.

После того, как президент США Дональд Трамп во вторник объявил о направлении делегации в Турцию из-за обстановки в Сирии, Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

Однако позднее ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что президент Турции все же готов провести встречу с Пенсом и Помпео.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

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