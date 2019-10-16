Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 23:00

Вашингтон. 17 октября. ИНТРЕФАКС - Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в четверг обсудят с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию против курдских военизированных формирований.

По данным телеканала CBS, об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что на вице-президента США и госсекретаря возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Кроме вице-президента и госсекретаря на переговоры в Турцию отправляется советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом, как ожидается, О'Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед началом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.

Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что США не хотят портить отношения с Турцией, и целью визита делегации в Анкару является "прекращение огня", чтобы "вместе (с Турцией - ИФ) вернуть все на свои места".

Он выразил надежду на то, что переговоры пройдут с президентом Турции "лицом к лицу".

После того, как Трамп во вторник объявил о направлении делегации в Турцию из-за обстановки в Сирии, Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

Однако позднее ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что президент Турции все же готов провести встречу с Пенсом и Помпео.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Операция также обсуждалась в ходе заседания членов СБ ООН.

"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском рассредоточения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), а также серьезную озабоченность в связи с риском ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в документе ООН, распространенном в среду для прессы.

Эрдоган в свою очередь заявлял, что операция "Источник мира" будет продолжаться, несмотря на санкции США, и "завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдская группировка - ИФ) не покинут зону безопасности".

Зоной безопасности Турция называет сирийскую территорию вдоль границы с Турцией, на которой, по мнению Анкары, не должно быть бойцов-курдов. Власти Турции считают действующие на севере Сирии курдские военизированные формирования террористическими группировками.

1ви ар ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!