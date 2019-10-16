Вашингтон. 17 октября. ИНТРЕФАКС - Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в четверг обсудят с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию против курдских военизированных формирований.
По данным телеканала CBS, об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп.
Сообщается, что на вице-президента США и госсекретаря возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.
Кроме вице-президента и госсекретаря на переговоры в Турцию отправляется советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом, как ожидается, О'Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед началом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.
Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что США не хотят портить отношения с Турцией, и целью визита делегации в Анкару является "прекращение огня", чтобы "вместе (с Турцией - ИФ) вернуть все на свои места".
Он выразил надежду на то, что переговоры пройдут с президентом Турции "лицом к лицу".
После того, как Трамп во вторник объявил о направлении делегации в Турцию из-за обстановки в Сирии, Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Однако позднее ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что президент Турции все же готов провести встречу с Пенсом и Помпео.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.
В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.
Затем Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.
Операция также обсуждалась в ходе заседания членов СБ ООН.
"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском рассредоточения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), а также серьезную озабоченность в связи с риском ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в документе ООН, распространенном в среду для прессы.
Эрдоган в свою очередь заявлял, что операция "Источник мира" будет продолжаться, несмотря на санкции США, и "завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдская группировка - ИФ) не покинут зону безопасности".
Зоной безопасности Турция называет сирийскую территорию вдоль границы с Турцией, на которой, по мнению Анкары, не должно быть бойцов-курдов. Власти Турции считают действующие на севере Сирии курдские военизированные формирования террористическими группировками.
1ви ар ют