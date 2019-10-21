Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 17:28

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - НАСА рассчитывает, что работа с частными компаниями поможет разработать орбитальные станции, которые придут на смену МКС, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Уже сейчас НАСА находится на передовых позициях в том, что касается разработки орбитальных платформ, которые однажды придут на смену МКС. Эта работа проводится в формате, подходящем частным компаниям", - сказал он, выступая на Международном аэронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Пенс подчеркнул, что коммерческие компании сыграют роль и при разработке оборудования, необходимого для отправки астронавтов на Луну.

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