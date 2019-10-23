Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 2:45

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы курдов вывели свои войска из зоны безопасности в Сирии.

"Мы получили сообщение от командующего сирийскими силами обороны о том, что все их вооруженные силы выведены из безопасной зоны под турецким военным контролем, и до того, как я приехал сюда, наша команда продолжала общаться с обеими сторонами в надежде, что в ближайшее время может быть достигнуто постоянное прекращение огня", - сказал Пенс в своем выступлении на торжественном мероприятии Heritage Foundation в Вашингтоне.

"Благодаря сильному руководству со стороны президента Дональда Трампа у нас есть возможность для постоянного прекращения огня", - продолжил Пенс.

Вице-президент отметил, что США благодарны курдским союзникам за их помощь в кампании против Исламского государства (запрещена в РФ).

"Теперь, когда наши военные и наши союзники достигли наших целей против ИГИЛ (запрещена в РФ), президент Трамп держит свое слово перед американским народом, и наши войска начинают возвращаться домой", - сказал Пенс.

Накануне выступления Пенса стало известно, что Россия и Турция достигли соглашения о совместном патрулировании в районах Сирии, что позволит вывести курдские войска из контролируемой Турцией "безопасной зоны".

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии.

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