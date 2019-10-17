Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:03

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон отзовет санкции против Турции и не будет вводить новых после того, как Анкара завершит операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"По мере прекращения огня (в Сирии) США не будут вводить новых санкций (против Турции), и как только установится постоянный режим прекращения огня, президент (США) согласился отозвать все экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Анкаре.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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