Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:07

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон отзовет санкции против Турции и не будет вводить новых после того, как Анкара завершит операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил в четверг на пресс-конференции в Анкаре вице-президент США Майк Пенс.

"По мере прекращения огня (в Сирии) США не будут вводить новых санкций (против Турции), и как только установится постоянный режим прекращения огня, президент (США) согласился отозвать все экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", - сказал он.

В понедельник минфин США объявил о введении ограничительных мер против министерств обороны и энергетики Турции.

В его заявлении также говорится о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

Ограничительные меры водятся в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, Минфин предупредил, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции". При этом, ограничительные меры, среди прочего, не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Кроме того, США не будут препятствовать через санкции гуманитарным операциям Турции в Сирии. Также санкции будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

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