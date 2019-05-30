Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 15:34

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон запретил, начиная с 1 января 2023 года, пользоваться услугами России для коммерческих запусков американских спутников, говорится в документе Минобороны США, опубликованном в Федеральном реестре.

"В категорию государств, подпадающих (под этот запрет - ИФ), также включена Россия", - говорится в документе.

В нем уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет: речь идет о КНР, КНДР, Иране, Судане и Сирии.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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