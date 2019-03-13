Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 8:01

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров до несения воинской службы в вооруженных силах страны, сообщает в среду издание USA Today.

Новые правила предполагают, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.

Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля.

В 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама, Пентагон снял запрет, в соответствии с которым трансгендерам в США не разрешалось нести военную службу. Однако сменивший Б.Обаму на посту президента Дональд Трамп не раз выражал иную точку зрения в отношении вопроса трансгендеров.

Так, в июле 2017 года Д.Трамп заявил, что трансгендеры не будут допускаться до службы в армии США. Тем не менее, позднее президент согласился с рекомендациями Пентагона ограничить доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории - то есть не могут полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

В январе 2019 года Верховный суд США одобрил ограничения на службу в армии трансгендеров, таким образом, согласившись с политикой Д.Трампа.

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