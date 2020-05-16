Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 23:00

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Atlas V в воскресенье должна вывести на орбиту беспилотный корабль многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, запуск которой накануне был перенесен на 24 часа из-за непогоды в районе космодрома, сообщает компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Причиной переноса запуска стали сильный приземный ветер, проливной дождь и кучевые облака. Погодные условия всего лишь на 10% благоприятствовали для проведения запуска в субботу.

Старт челнока с помощью ракеты-носителя Atlas V компании ULA, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 9:14 по времени Восточного побережья США, 15:14 мск.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

1нв гс

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