Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 4:56

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан санкционировал выделение из бюджета ведомства $1 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщил Пентагон.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении говорится, что П.Шанахан "уполномочил командующего Инженерным корпусом армии США приступить к планированию и осуществлению мероприятий на сумму до $1 млрд".

В сообщении отмечается, что эти средства будут использованы для строительства 57 миль (90 км) ограждения высотой 18 футов (5,5 м), реконструкции дорог и установке освещения в районе границы "в поддержку министерства внутренней безопасности, таможенной и пограничной служб", а также "в поддержку национальной декларации о чрезвычайной ситуации от 15 февраля".

1гк гс

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