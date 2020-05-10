Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 0:39

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - США планируют в августе провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, следует из данных американского Командования глобального удара.

В настоящее время, несмотря на пандемию коронавируса, осуществляется доставка ракеты на авиабазу Ванденберг в штате Калифорния, откуда она должна будет стартовать. Операция проводиться под руководством командования 20-й воздушной армии, на вооружении которой находятся все ракетно-ядерные силы США наземного базирования.

Как сообщалось, последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной головной частью был осуществлен 5 февраля.

Ракета, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Это было первое испытание МБР Minuteman III в текущем году. В 2019 годы были проведены четыре испытания - 6 февраля, 1, 9 мая и 2 октября.

В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска ракеты - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Еще одно испытание в июле 2018 года завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла 20-й воздушной армии.

1нв аг

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