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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 17:12 25.10.2018 - 17:12

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Ожидается, что министр обороны США Джим Мэттис в скором времени подпишет приказ об отправке не менее 800 военнослужащих на американско-мексиканскую границу, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала уточнили, что на данный момент прорабатываются детали, связанные с отправкой войск на южную границу США для ужесточения контроля незаконной иммиграции из стран Центральной Америки.

На данный момент неизвестно, будут ли к охране границы привлечены солдаты национальной гвардии США, отмечается в сообщении.

По данным телеканала, эти солдаты не будут применять боевое оружие для противодействия потоку мигрантов, однако солдатам гарантировано право на самооборону. Фактически вопросами контроля миграции на границы будет заниматься пограничный патруль, а не вооруженные силы США.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике ряд стран Центральной Америки, правительство которых, по его мнению, не в состоянии справиться с сильным оттоком эмигрантов, направляющихся в США через Мексику.

В частности он заявлял, что если Гондурас, Сальвадор, Никарагуа не возьмут ситуацию под контроль, Вашингтон направит войска на защиту южной границы США от нелегальных иммигрантов.

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