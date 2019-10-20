Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон в ближайшее время разместит в опытных целях первую систему лазерного оружия на боевом корабле ВМС США, сообщило издание The Drive.
По его данным, на базу ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния) доставлен боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL-TM, который будет установлен на новейшем десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ("Портленд").
По имеющимся данным, мощность лазерного луча системы достигает 150 кВт, позволяя эффективно поражать небольшие боевые катера и беспилотные летательные аппараты на расстоянии, по меньшей мере, трех километров.
О планах начала установки SSL-TM на корабле USS Portland ВМС США официально объявили еще в 2018 году. Тогда же сообщалось о планах проведения испытаний в четвертом квартале текущего года.
***/ 1нв мф