Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 18:49

Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон в ближайшее время разместит в опытных целях первую систему лазерного оружия на боевом корабле ВМС США, сообщило издание The Drive.

По его данным, на базу ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния) доставлен боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL-TM, который будет установлен на новейшем десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ("Портленд").

По имеющимся данным, мощность лазерного луча системы достигает 150 кВт, позволяя эффективно поражать небольшие боевые катера и беспилотные летательные аппараты на расстоянии, по меньшей мере, трех километров.

О планах начала установки SSL-TM на корабле USS Portland ВМС США официально объявили еще в 2018 году. Тогда же сообщалось о планах проведения испытаний в четвертом квартале текущего года.

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