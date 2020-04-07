Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 2:32

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд, чтобы усилить возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила во вторник гонконгская газета South China Morning Post.

"Отсутствие действенного и убедительного сдерживающего фактора в регионе побудит Китай и Россию к принятию действий, которые будут ущемлять интересы США", - говорится в послании Пентагона Конгрессу, с которым первым ознакомилось издание Breaking Defence, отмечает гонконгская газета.

Средства планируется направить на расширение системы противоракетной обороны, размещение новых систем радиолокационного предупреждения, увеличение числа военных учений и укрепление военного потенциала союзников США в регионе.

В соответствии с планами военных, на 2021 финансовый год выделяется $1,6 млрд, еще $18,5 млрд. - на 2022-2026 финансовые годы.

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