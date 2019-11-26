Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 11:33

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.

Необъявленный пуск был осуществлен 22 ноября, и стал первым испытанным DF-41 с мая 2018 года, сообщил изданию представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности.

Американская разведка считает, что ракета уже развернута, учитывая ее появление на параде в Пекине 1 октября. Тогда были продемонстрированы в общей сложности 16 мобильных комплексов DF-41.

В марте глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филипп Дэвидсон, выступая в Конгрессе, отметил, что Китай продолжает испытывать новейшие МБР DF-41.

"Пекин продолжает испытания своей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, которая имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и дальность до 9300 миль (15 тыс. км)", - заявил тогда адмирал.

По словам американских военных аналитиков, DF-41 может нести от шести до десяти боеголовок. Прежние китайские ядерные ракеты оснащались только одной большой боеголовкой. До ноября последним известным в Китае испытанием был пуск c подводной лодки баллистической ракеты большой дальности JL-3, который был осуществлен в июне.

Развертывание мобильных DF-41 является частью крупного наращивания китайских ядерных сил, которые включают в себя различные межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности, гиперзвуковые ракеты, новые подводные лодки атомного ракетного базирования и новые стратегические бомбардировщики, считают в американской военной разведке.

Генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший, директор Разведывательного управления министерства обороны США, в начале этого года заявил, что Китай собирается удвоить размер своего ядерного арсенала. По его словам, это "самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая".

"В прошлом году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем остальной мир вместе взятый", - сказал генерал, выступая в Институте Хадсона.

1нв пч

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