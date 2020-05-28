Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 6:50

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

Телеканал отмечает, что подтверждение того, что Киев добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, требуется по закону для того, чтобы помощь могла быть оказана Украине.

Уточняется, что $125 млн являются второй половиной $250 млн помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

По данным собеседников телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.

Решение администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Противники Трампа обвиняли его в оказании таким способом давления на украинское правительство с внутриполитической целью.

Между тем, Белый дом настаивал, что задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в стране.

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