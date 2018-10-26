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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:20 26.10.2018 - 16:20

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Корпорация COLSA, которая является подрядчиком Пентагона, объявила о наборе американских специалистов со знанием русского языка для сбора и анализа данных в российских социальных сетях.

"Корпорация COLSA в настоящее время ищет опытных кандидатов на должность аналитика российских социальных медиа", - говорится в ее объявлениях.

Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием, которые "прошли подготовку в военной разведке или имеют эквивалентный опыт".

Согласно объявлению, отобранный кандидат должен будет отслеживать публикации, анализировать и составлять отчеты по региональным и идеологическим дискуссиям, идущим в соцсетях. В его задачи также будет входить анализ текущих заявлений или публикаций в онлайн-информационных ресурсах для прогнозирования тенденций и определения ключевых коммуникаторов. Кроме того, аналитик может принимать участие в планировании операций.

В зависимости от квалификации отобранным кандидатам обещают заработную плату в размере от 36 до 76 тыс. долл. в год. При этом подчеркивается, что кандидат должен быть готовым работать в режиме ненормированного рабочего дня, в том числе при необходимости в ночные часы и выходные.

Тем временем, как сообщила во вторник газета "Нью-Йорк таймс", Кибернетическое командование США начало проводить первые операции в киберпространстве, целью которой является противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в американские промежуточные выборы.

"Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы", - отметило издание.

По данным источников газеты, американские специалисты в области защиты безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько вызвавших подозрения российских лиц и отследили их деятельность. Источники не уточняют, о каком числе россиян идет речь.

Согласно информации "Нью-Йорк таймс", россиянам были разосланы некие сообщения. При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или при помощи каких-то других каналов связи.

"Высокопоставленные официальные лица, работающее в сфере обороны заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам", - пишет "Нью-Йорк таймс".

1нв бс

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