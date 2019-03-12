Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 21:19

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны США заявили во вторник о стремлении учесть в бюджетном запросе на 2020 финансовый год необходимость создания современного оружия и борьбы в киберпространстве.

В распространенном оборонным ведомством пояснении к запросу отмечается, что у Пентагона четыре приоритета: инвестиции в борьбу в киберпространстве и в реализацию связанных с космосом проектов, модернизация вооружения ВС США, инновации в вопросе разработки вооружений и, наконец, повышение боеготовности.

В предложении по бюджету предусмотрено $9,6 млрд на кибербезопасность, в том числе $3,7 млрд на наступательные и оборонительные кибероперации. Также проект предлагает направить $14,1 млрд на решение задач в космосе, среди них $72,4 млн - на финансирование создания космических сил США.

Для закупки авиационной техники предлагается выделить $57,7 млрд, для закупок на нужды ВМС- $34,7 млрд, на вооружение сухопутных сил -$14,6 млрд.

В частности, на покупку 78 истребителей-бомбардировщиков F-35 в проекте бюджета запланировано $11,2 млрд.

На ракеты класса "воздух-земля" Hellfire предлагается выделить $700 млн, на 37 систем ПРО "Иджис" и их развертывание - $1,7 млрд, на 37 систем ПРО THAAD - $800 млн.

На развитие гиперзвукового оружия предлагается выделить $2,6 млрд.

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