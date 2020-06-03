Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 6:12

*** Они находятся в состоянии повышенной боевой готовности

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Около 1 тыс. 600 военнослужащих США перемещены в район рядом с Вашингтоном на фоне эскалации напряженности и протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Министр обороны США Марк Эспер санкционировал перемещение примерно 1 тыс.600 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк), сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Согласно его заявлению, военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе.

Он отметил, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но в настоящее время "не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей".

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Администрация президента США Дональда Трампа стремится подавить протесты по всей стране, а президент намерен задействовать армию, если губернаторы не справятся с демонстрантами.

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