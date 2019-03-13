Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 20:14

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны США не обсуждали с европейскими партнерами возможность изменения системы оплаты расходов на содержание американских войск в европейских странах, заявила в ходе слушаний в комитете по вооруженным делам палаты представителей США и.о. помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"Насколько я понимаю, эти сообщения (о пересмотре условий пребывания войск в Европе - ИФ) вытекли из обсуждений с партнерами в тихоокеанском регионе", - приводит ее слова газета The Hill.

К.Уилбаргер отметила, что по тем линиям, которые она курирует, с Европой переговоров на данную тему не велось.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп стремится изменить систему оплаты расходов на содержание американских военных, размещенных на территории иностранных государств. В настоящее время у каждой страны-партнера США есть своя схема оплаты содержания в зависимости от договоренностей с Вашингтоном. В целом страны-партнеры США лишь частично берут на себя эти расходы, причем у каждой страны - своя схема, по которой подсчитывается, сколько она должна заплатить.

Однако по замыслу Д.Трампа, страны должны полностью компенсировать расходы на содержание американских военных, а также платить еще 50% или более за возможность принять у себя солдат США. The Hill отмечает, что согласно новой схеме, Вашингтон может попросить союзников платить за это по меньшей мере в пять раз больше, чем сейчас.

В частности, в настоящее время администрация США готовит требования подобного рода для Германии, Японии и в перспективе для ряда других партнеров, отмечает издание.

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