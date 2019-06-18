Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне сообщили о решении выделить $250 млн на оказание помощи Украине в военной сфере, сообщают во вторник американские СМИ.
"Министерство обороны США передаст Украине $250 млн для обучения (военных - ИФ) и закупки вооружения", - пишет агентство Bloomberg.
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